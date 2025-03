De Martino: salta la ‘promozione’ in Rai e punta a un grande colpo

Il programma “Stasera tutto è possibile” non andrà in onda su Rai 1 per la sua ultima puntata stagionale, come inizialmente si pensava. Secondo le indiscrezioni di Dagospia, la promozione del conduttore Stefano De Martino è stata rinviata alla prossima stagione a causa di timori riguardo agli ascolti. Tuttavia, De Martino ha preparato un colpo di scena per il finale, fissato per l’8 aprile su Rai 2.

In particolare, sembra che il conduttore abbia invitato l’ex fidanzata Emma Marrone, una mossa che ha suscitato entusiasmo tra i fan, visto il recente gossip sul loro presunto riavvicinamento. Sebbene molti sostenitori affermino che tra di loro ci sia solo amicizia e affetto, la partecipazione di Emma potrebbe portare a un incremento significativo degli ascolti per lo show.

La presenza di Marrone gioca su un legame storico, dato che la loro relazione passata include tensioni legate a tradimenti e separazioni. Inoltre, l’idea di un possibile ritorno di fiamma è stata alimentata dalla presenza di Emma a uno spettacolo teatrale, suggerendo che la loro relazione potrebbe offrire spunti interessanti anche nell’ambito della trasmissione.

L’aspettativa sembra alta nonostante l’assenza di una promozione ufficiale, e i fan sono già entusiasti all’idea di vedere Emma Marrone sul palco. Così, l’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile” si prepara a essere un evento memorabile, indipendentemente dalla sua trasmissione su Rai 1 o Rai 2.