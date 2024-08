De Martino rompe il silenzio su Belen Rodriguez: come stanno le cose

Il terzo ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è finito benissimo, lei infatti è sparita per mesi dai radar e poi lo scorso dicembre è tornata in tv, a Domenica In ed ha smascherato i tanti tradimenti del compagno: “Non lo dico così per dire, non sono delle ipotesi. Lui mi ha tradito in tutti i sensi, nella fiducia e anche letteralmente. Il nostro legame non è finito per i tradimenti, ma è iniziato con un tradimento. Solo che io ho lasciato correre e ho fatto finta di nulla. Ripeto, se parlo è perché ho la certezza, ho parlato con tutte le signorine, che alla fine hanno ammesso la verità. Quante? Sono almeno dodici, poi non sono andata oltre, la bolletta del telefono sarebbe diventata troppo cara e mi sono fermata“.

Non contenta Belen ha anche confermato i rumor che parlano di un flirt tra il marito e la sua collega, Alessia Marcuzzi.

Don Stefano a Che Tempo Che Fa ha risposto a modo suo, ovviamente in maniera democristiana, cercando anche di svicolare: “Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono sempre due verità. Ciascuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e c’è chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità, perché ho dei motivi: il bene che c’è stato e che le voglio ancora e poi Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale. Charlie Chaplin diceva una frase meravigliosa ‘La vita è una tragedia in primo piano e una commedia in un’inquadratura larga’. Io mi auguro che, pian piano, l’inquadratura si possa allargare anche sulla nostra vita“.

Insomma…



De Martino e il nuovo commento su Belen.

Stamani ad un incontro con la stampa, De Martino ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Belen: “Il mio rapporto con Belen? Devo dire la verità, va tutto benissimo, la saluto e lei risponde sempre, quindi tutto bene. Abbiamo una relazione molto tranquilla come due genitori separati e cordiali. Quindi va bene e non ci sono problemi“.

Per quanto sia divertente, sveglio, frizzantino e spigliato nel privato (almeno a giudicare dai racconti di Belen), Stefano negli ultimi due/tre anni ha deciso di vestire i panni del prete laico, con un improvvisa svolta bon ton, un Instagram aesthetic (noiosissimo) e look da agente immobiliare 60enne.