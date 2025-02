De Martino rilancia Affari Tuoi, ma dopo Sanremo non sorride: il perché

Il successo del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti sembra allontanare la possibilità per Stefano De Martino di sostituirlo in tempi brevi. Questo ritorno dell’amatissimo programma “Affari Tuoi”, condotto da De Martino, è anticipato da risultati di ascolto impressionanti, ma pone interrogativi sulla sua futura conduzione del Festival. In passato, De Martino era visto come il naturale successore di Conti, ma l’ottima performance del Festival potrebbe cambiare le carte in tavola.

Infatti, la Rai ha già chiesto a Conti di continuare la conduzione del Festival anche nel 2026 e 2027, riducendo così l’urgenza di promuovere De Martino all’Ariston. La clausola relativa a Sanremo presente nel contratto di De Martino suggeriva una sua possibile conduzione, ma gli sviluppi recenti risultano sfavorevoli per il giovane conduttore, che potrebbe dover aspettare prima di avere l’opportunità di condurre uno dei programmi più prestigiosi della televisione italiana.

Nonostante ciò, De Martino ha ancora tempo dalla sua parte e molte possibilità di successo, dato il consenso del pubblico. Questa sera, De Martino riprenderà il controllo di “Affari Tuoi” dopo la pausa legata al Festival, un ritorno molto atteso. I risultati ottenuti e il suo attuale ruolo nel preserale lo rendono molto sicuro nel suo posto, mentre la conduzione del Festival dovrà attendere probabilmente ancora qualche anno.