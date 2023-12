De Martino pronto a parlare: nuova intervista dopo le rivelazioni di Belen

Belen Rodriguez oggi pomeriggio ha fatto la sua versione di Unica, ma in diretta tv. A Domenica In la showgirl argentina ha rivelato di essere stata tradita, secondo la sua versione Stefano De Martino avrebbe avuto almeno 12 altre “signorine”. Belen ha detto di esserne certa perché ha chiamato tutte le presunte amanti, che poi le hanno confermato di essere state con il conduttore di Bar Stella, che però non è rimasto fermo a guardare. Stasera infatti Stefano tornerà in tv per parlare.

Stefano stasera sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove: “Questa sera avremo Stefano a Che Tempo Che Fa, protagonista a teatro dello spettacolo Meglio Stasera“. Sicuramente il presentatore Rai parlerà del suo spettacolo teatrale, ma è molto probabile che Fazio gli faccia qualche domanda anche su Belen e sulle nuove rivelazioni.

Fabio non ci deludere!

Da tempo circolavano voci di presunti tradimenti di De Martino, lui però a Belve ha minimizzato. Il 34enne da Francesca Fagnani si è limitato a dire di non essere esattamente un santo.

“Se tra noi è finita per un tradimento? No, il nostro rapporto non è chiuso per dei tradimenti. Io non mi nascondo e non dico di essere uno stinco di santo, non l’ho mai detto e non lo direi. Però non mi è mai successo di avere amanti o relazioni parallele. – ha dichiarato il conduttore a Belve – Anzi, ho un mio pensiero sugli uomini che tengono i piedi in più scarpe e che hanno le amanti. Deve essere un’enorme fatica portare avanti più storie insieme e non so come facciano. Quindi no, il nostro matrimonio non è finito per questo come dicono in molti”.