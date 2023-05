De Martino parla di Emma e della loro rottura: “Cosa ne penso adesso”

La loro storia d’amore è nata nel 2009 nella scuola di Amici, poi nel 2012 Emma Marrone e Stefano De Martino hanno rotto e lui si è messo subito con Belen Rodriguez. Nonostante la relazione risalga a più di 10 anni fa, viene tirata in ballo ancora spesso dai fan e dai media. In una nuova intervista rilasciata al settimanale Oggi, Stefano ha dichiarato di essere meglio come ex che come fidanzato. Per questo motivo Emma c’avrebbe guadagnato dal non averlo più al suo fianco come compagno.

“Devo ammettere di essere molto meglio come ex che come partner. Perché starmi vicino non è sempre facile. Io sono un uomo molto volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliono bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato”.

Stefano aveva parlato di Emma anche lo scorso dicembre a La Conferenza Stampa: “Con lei ho un bel rapporto. Ci siamo incontrati e messi insieme che eravamo ragazzini. Però abbiamo camminato insieme e condiviso una bella parte della vita. Erano anni intensi per entrambi. Ci sentiamo spesso ed è bello questo. Quando dico che tra me e lei c’è una bella intesa è verissimo“.

Emma sulla rottura con Stefano De Martino.

“Per me non è stato semplice, era un periodo infernale. Tutti volevano che parlassi e avevo i giornalisti sempre fuori. Quindi mi sono concentrata sulla musica. Non ho mai venduto l’immagine o il privato. Ho combattuto per far comprendere a tutti che sono un’artista. Sulla rottura non c’è niente di strano da dire. Perché sono cose che accadono a tutti.Poi ovviamente essendo personaggi noti si è creato il gossip e il caso intorno. Se mi sono messa a piangere? Quando un amore finisce credo siano normale piangere. Però sono sempre andata avanti a fare spettacoli. La musica spesso mi ha aiutata a tenere lontano il resto”.