De Martino: L’assist di Amadeus e la Risposta alle Pacchiste

Oggi, nel programma “La Volta Buona”, si è discusso del successo di Stefano De Martino, l’ex di Belen. Caterina Balivo ha espresso il suo sostegno, sottolineando come De Martino abbia affrontato una dura campagna mediatica all’inizio della sua carriera come conduttore di “Affari Tuoi”. La Balivo ha evidenziato l’ingiustizia di tali critiche, considerando che il pubblico desidera un ricambio generazionale. Anche l’attrice Silvia Annichiarico ha condiviso il suo apprezzamento, notando che De Martino non è più definito solo come “il marito di Belen”, e ha scherzato sul fatto che le “pacchiste” del programma sono particolarmente attraenti.

Aldo Vitali, direttore di “Tv Sorrisi e Canzoni”, ha partecipato alla conversazione rivelando che Amadeus, predecessore di De Martino, lo ammira e si sente contento del suo successo nel programma, che considera un capitolo importante della sua carriera. Vitali ha anche ribadito che le rivalità percepite tra artisti sono in gran parte infondate, sostenendo che né Amadeus né De Martino si confrontano in modo competitivo. Entrambi sembrano apprezzare il lavoro dell’altro senza cercare di dimostrare chi sia il migliore.

Nel complesso, l’episodio ha messo in luce il percorso di De Martino da protagonista sotto pressione a figura rispettata nel panorama televisivo italiano, con un forte supporto da parte dei colleghi e una crescente ammirazione da parte del pubblico.