De Martino: La Verità sul Presunto Flirt con Carmen Russo

Carmen Russo ha smentito le voci su un presunto flirt con Stefano De Martino, in previsione della sua partecipazione al programma Rai “Ne vedremo delle belle”. Le speculazioni riguardavano una possibile liaison emersa durante il Grande Fratello, ma la showgirl ha dichiarato in un’intervista che si tratta di una “bufala”, ribadendo il suo forte amore e stima per il marito, Enzo Paolo Turchi. Carmen ha elogiato il marito, sottolineando il suo talento e il fatto che ha messo in secondo piano i suoi sogni per concentrarsi sul loro progetto comune.

Nel frattempo, Emma Marrone ha sorpreso Stefano De Martino durante la registrazione di “Stasera tutto è possibile” a Napoli, dove ha dedicato a lui “Tu sì ‘na cosa grande” di Domenico Modugno, la stessa canzone che gli aveva dedicato 15 anni fa. Stefano ha condiviso il video dell’esibizione di Emma sui social, alimentando così le speranze dei fan riguardo a un possibile ritorno di fiamma, nonostante entrambi abbiano più volte dichiarato di essere solo buoni amici.

In sintesi, i rumor su un flirt tra De Martino e Russo sono stati smentiti dalla showgirl, mentre l’affetto tra De Martino ed Emma continua a suscitare interesse tra i fan.