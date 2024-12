De Martino, il chirurgo dei vip svela: ‘I segreti dei ritocchini’

Giacomo Urtis, noto chirurgo estetico dei vip, ha analizzato i cambiamenti fisici di Stefano De Martino, conduttore di “Affari Tuoi”, nella sua rubrica social “Bisturi facciale”. De Martino è attualmente uno dei protagonisti indiscussi della televisione, ottenendo ascolti record, compreso un 28,8% di share. Nella sua analisi, Urtis ha sottolineato come l’aspetto di De Martino sia evoluto nel tempo, dai suoi esordi ad “Amici” fino al suo attuale successo su Rai 1.

Urtis ha esordito riconoscendo che Stefano è “l’uomo dei pacchi” e ha voluto dedicare un episodio alla sua trasformazione estetica. Ha notato che De Martino, dopo un incidente, si è sottoposto a un intervento al naso, ma ha suggerito che anche altre parti del suo volto siano state modificate. Secondo Urtis, infatti, lo zigomo del conduttore appare diverso rispetto al passato e anche il suo sguardo ha subito delle variazioni.

In particolare, Urtis ha evidenziato il cambiamento delle orecchie, che prima erano “a sventola” ma non lo sono più. Ha suggerito che il contouring del viso di De Martino risulta più definito e che, in alcune apparizioni televisive, ha notato labbra più piene e gonfie, ipotizzando che potesse aver fatto un ritocco alle labbra.

Urtis ha quindi concluso che l’aspetto complessivo di De Martino mostra un’evidente evoluzione e che gli interventi estetici hanno giocato un ruolo importante nei suoi cambiamenti fisici nel corso degli anni. La serie di osservazioni di Urtis sul conduttore evidenzia la volontà di analizzare e discutere pubblicamente l’immagine dei personaggi famosi, rendendo il tema dei ritocchi estetici un argomento di dibattito tra i fan e il pubblico.

In sintesi, Stefano De Martino è al centro dell’attenzione per non solo il suo successo professionale ma anche per i cambiamenti estetici che lo hanno accompagnato durante la sua carriera, mostrando come la sua immagine si sia evoluta nel tempo sotto la lente di esperti come Giacomo Urtis.