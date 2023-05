De Martino e Venier, il loro futuro in Rai: parla il vicedirettore dell’intrattenimento

Aria di cambiamenti in Rai dopo i nuovi assetti voluti dal governo Meloni. Fuortes si è dimesso, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno traslocato sul Nove e si parla di ritorni (come quello di Caterina Balivo e Pino Insegno). Una cosa però è certa, Mara Venier resta al suo posto visto che piace a tutti e i suoi risultati non si discutono. Negli ultimi giorni però erano circolati rumor su una conduzione a due di Domenica In, magari in coppia con Stefano De Martino. Ma c’è qualcosa di vero? A quanto pare no. Il vicedirettore dell’intrattenimento Day Time della Rai, Adriano De Maio, ha dichiarato a Fan Page che Domenica In resta a Roma e che al timone ci sarà soltanto Zia Mara. Stefano la prossima stagione rimarrà su Rai Due con i suoi programmi, non ci sarà nessun passaggio su Rai Uno.

#MaraVenier “Nella #DomenicaIn del prossimo anno vorrei con me Stefano De Martino, una vera rivelazione. Lui lo voglio” (Il Messaggero) pic.twitter.com/omrZpOhLiV — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) June 27, 2020

