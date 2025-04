De Martino e Munoz Morales: Sviluppi su un Presunto Flirt

Il settimanale Diva e Donna ha recentemente sollevato voci riguardo a un presunto flirt tra l’attrice Rocio Munoz Morales e il conduttore Stefano De Martino, parlando di un possibile “colpo di fulmine” tra i due. Rocio è attualmente in una relazione con Raoul Bova e ha smentito pubblicamente qualsiasi coinvolgimento con De Martino, definendo le speculazioni come pettegolezzi esagerati. Durante la sua ospitata a Obbligo e Verità, ha chiarito di non avere un “cavaliere segreto” e ha negato che ci sia una crisi nel suo rapporto con Bova, attribuendo le voci a malintesi ingigantiti dal gossip.

Il settimanale ha affermato che qualcosa di romantico potrebbe essere nato tra De Martino e Rocio, anche se al momento non ci sono prove concrete a sostegno di questa ipotesi. I dettagli rimangono incerti; l’attrice ha ribadito che i rumor sulla crisi con Bova non corrispondono alla realtà, dichiarando che si è trattato solo di un litigio passeggero.

Inoltre, si vocifera anche di un possibile riavvicinamento tra De Martino e la sua ex moglie, Belen Rodriguez, rendendo la situazione ancora più confusa. Al momento, quindi, non è chiaro quale sia il vero coinvolgimento di De Martino in questa storia e quali possano essere gli sviluppi futuri. La situazione è complessa, e gli appassionati di gossip rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa intrigante vicenda.