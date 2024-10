De Martino e Alessia Marcuzzi: Ritorno di Fiamma?

Il settimanale Diva e Donna ha recentemente suscitato interesse con la voce di un presunto ritorno di fiamma tra i noti conduttori Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Seppure negli ultimi anni siano circolate molte indiscrezioni riguardo a un possibile flirt tra i due, nessuna delle quali confermata, il gossip ha riacquistato vigore. Infatti, si ricorda un presunto tradimento di Stefano ai danni di Belen Rodriguez con Alessia, mentre quest’ultima era ancora in matrimonio con Paolo Calabresi. Tuttavia, entrambi non hanno mai confermato ufficialmente la notizia.

Recentemente, Diva e Donna ha commentato la situazione attuale di De Martino e Marcuzzi, entrambi single, sottolineando un possibile avvicinamento. La loro lunga conoscenza, nonché i lavori insieme, come quando hanno co-condotto “L’Isola dei Famosi” e il “Tale e Quale Show”, potrebbe favorire un incontro più intenso tra i due.

Nonostante le affermazioni di Diva e Donna, altre fonti, come Dagospia, avevano dipinto un quadro diverso durante le registrazioni di Tale e Quale Show, affermando che tra i due ci fosse “gelo” e che non si fossero neppure rivolti la parola. Queste apparenti contraddizioni alimentano la curiosità e le speculazioni sul loro reale rapporto.

Nella puntata di Tale e Quale Show, sia De Martino che Marcuzzi hanno mantenuto un atteggiamento amichevole e professionale davanti alle telecamere, pur con una certa distanza che non è passata inosservata. Questo comportamento ha portato a chiedersi se stiano davvero nascondendo i propri sentimenti o se stiano semplicemente recitando davanti al pubblico. Al momento, non esistono conferme definitive su un loro coinvolgimento romantico, benché Diva e Donna si mostri fiduciosa riguardo al suo scoop.

In ogni caso, il pubblico rimane in attesa di ulteriori sviluppi, sperando in notizie più chiare su quello che potrebbe essere un interessante riavvicinamento tra due delle personalità più seguite del panorama televisivo italiano. La situazione resta aperta, con molti interrogativi e un forte interesse da parte dei fan.