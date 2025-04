De Martino Abbandona Stasera Tutto è Possibile: Un Commovedente Addio

Stefano De Martino ha concluso con emozione l’undicesima edizione di “Stasera Tutto è Possibile” su Rai 2, evidenziando il legame profondo con il cast e il pubblico. Nella puntata del 8 aprile 2025, il conduttore ha espresso la sua gratitudine, descrivendo il programma come una ‘familiare’ opportunità lavorativa che lo ha portato a raggiungere ascolti record. De Martino ha preso le redini dello show nel 2019, diventando il simbolo del programma, e durante i saluti non è riuscito a trattenere le lacrime, sottolineando l’importanza di questa esperienza per la sua vita professionale e personale.

Con il finale di “Stasera Tutto è Possibile”, si apre un nuovo capitolo per De Martino, che potrebbe focalizzarsi su Rai 1, dove sta già conducendo con successo “Affari Tuoi”. L’addio a STEP potrebbe rivelarsi una scelta strategica per proseguire la sua carriera nella principale rete della Rai. Ci sono già voci riguardo a un nuovo show nel palinsesto e la possibilità che De Martino diventi il volto simbolo della rete. Inoltre, il suo nome è circolato tra i potenziali conduttori del Festival di Sanremo, suggerendo un futuro luminoso. Infine, durante i saluti, De Martino ha lasciato una nota di mistero, dicendo: “Forse ci rivedremo qui, forse altrove, ma sicuramente presto”, lasciando il pubblico in attesa delle sue prossime mosse.