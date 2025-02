De Magistris sul palco, ‘La Costituzione è il battito cardiaco della democrazia’

Luigi de Magistris, ex magistrato e ex sindaco di Napoli, sarà a Roma lunedì 10 febbraio per presentare “Istigazione a sognare. La coerenza dei fatti” presso il Teatro Vittoria. In un’intervista, ha spiegato che questo progetto di teatro civile nasce da un anno di iniziative dedicate alla pedagogia della resistenza costituzionale, con l’obiettivo di raccontare storie significative senza vuote parole di propaganda. De Magistris sottolinea l’importanza di descrivere non solo il sistema criminale che attraversa lo Stato, ma anche il riscatto del popolo, evocando la rivoluzione napoletana che ha trasformato Napoli da simbolo di degrado a capitale della cultura e dei beni comuni.

Il suo racconto si fonda su storie coerenti e credibili, evidenziando come la Costituzione rappresenti il cuore della democrazia e funzioni da antidoto all’indifferenza. De Magistris si impegna a promuovere il dovere costituzionale di lottare per i diritti civili. Oltre al teatro, l’ex sindaco sta presentando il suo nuovo libro “Poteri occulti”, pubblicato da Fazi Editore, dove analizza ottant’anni di storia italiana, coprendo eventi come la P2, le stragi di mafia del ’92 e ’93 e la criminalità istituzionale. Il giorno precedente, domenica 9 febbraio, parteciperà a un incontro presso Al Biondo Tevere a Roma insieme a Alessandro Somma, Thomas Fazi e Simona Zecchi.