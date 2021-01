Vincenzo De Luca come Joe Biden o Benjamin Netanyahu. Il governatore della Campania si è vaccinato contro il coronavirus nel primo giorno della campagna, lo scorso 27 dicembre. Unico politico a ricevere la dose, De Luca è stato duramente criticato. “Non manca mai qualcuno in Italia che trova il tempo e la voglia di fare sciacallaggio anche su un gesto che era semplicemente simbolico per dare coraggio, fiducia, soprattutto alle persone anziane, per dimostrare che il vaccino era sicuro. Cosa che ha fatto Biden in America, un atto dimostrativo, Kamala Harris, Netanyahu, presidenti del Consiglio”, dice.

