“Nei primi due-tre mesi dell’emergenza, abbiamo visto in Italia per la prima volta un clima di unità nazionale, di consapevolezza dei problemi, di sensibilità comune. C’era forse la paura che ci obbligava a riscoprire i valori fondamentali. Per un momento ho creduto potesse reggere questo clima di solidarietà. E’ bastato che si alleggerisse il problema dell’epidemia per veder crollare sostanzialmente tutto: dopo 3 mesi l’Italia è ritornata ad essere il pollaio di sempre, il Paese della conflittualità permanente, della frantumazione permanente, un Paese nel quale si fa fatica a individuare i problemi rispetto ai quali le bandiere di partito non dovrebbero contare niente”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto al forum “Terzo settore e politiche di welfare” promosso dalla Fondazione Banco di Napoli e dall’Associazione Amici della Fondazione.

