De Luca e Schlein: incontro per la Campania in aula consiliare

Il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha partecipato a un incontro denominato “Uniti per la Campania” tenutosi nell’aula consiliare del Comune di Fisciano, insieme alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Durante l’incontro, Schlein ha avuto modo di dialogare con studenti, associazioni universitarie e Forum giovani provinciale. La presenza di De Luca non era stata anticipata.

Tra Schlein e De Luca c’è stata una calorosa stretta di mano. Schlein ha dichiarato: «Abbiamo una campagna elettorale davanti a noi di poche settimane, che porteremo avanti con passione e competenza. Rivendicheremo con orgoglio i risultati ottenuti finora e voglio ringraziare in modo particolare il presidente Vincenzo De Luca, presente oggi, poiché la Regione ha fatto notevoli progressi nella sanità pubblica, nelle infrastrutture e nel trasporto pubblico locale».

Ha poi sottolineato l’importanza di affrontare le difficoltà delle famiglie campane, evidenziando che gli stipendi in Italia sono tra i più bassi d’Europa. Per questo motivo, ha affermato, continueranno a lottare per l’introduzione di un salario minimo e per non lasciare sole le persone in difficoltà. Infine, ha annunciato il suo impegno, anche insieme a Roberto Fico, nel contrasto alla povertà.