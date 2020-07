Poche righe, un commento accesso in risposta alla frase del governatore campano Vincenzo De Luca e una chiusa senza equivoci: “Omm’ ‘e merd’!”. Il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 Stelle Dario Violi, candidato governatore nel 2018, soprattutto – in questa storia – bergamasco, non usa la diplomazia. Il presidente campano De Luca, del resto, era stato altrettanto netto ieri, dicendo a microfoni accesi durante la visita in un ospedale: “

Parole che in tanti, in Lombardia, hanno vissuto come insultanti per il lutto che tantissime famiglie – e l’intera regione – hanno vissuto e continuano a vivere in questi mesi.

Coronavirus, De Luca: “Milano non si ferma, Bergamo non si ferma… poi si sono fermati a contare i morti” in riproduzione….

In Campania abbiamo preso decisioni in anticipo di 20 giorni rispetto ad altre regioni. Quando noi chiudevamo, altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti, non centinaia”.

Dario Violi è bergamasco di Lovere, in questi mesi non ha risparmiato critiche alla gestione lombarda dell’emergenza coronavirus, ma non ha mai dimenticato i morti che nella sua terra si contano – ha ragione De Luca in questo – a migliaia. Così ieri, dopo aver visto le ultime esternazioni di De Luca, ha scritto un post molto chiaro: “La vergogna di idioti come questo, ominicchi che non conoscono vergogna, ai quali in un paese normale nessuno darebbe la possibilità di governare neppure la bocciofila del paese. Ma non siamo un paese normale e queste latrine imperversano come fossero statisti. Gente che non ha la minima idea di quello che abbiamo passato e che spera di raccattare un voto in più calpestando morti e sofferenza”. E quella chiusa in napoletano stretto, ma ben comprensibile anche per i non campani.

Anche il governatore Fontana aveva risposto, a domanda, in mattinata – “Mi dispiace questo livore nei confronti di Regione Lombardia. Quando si è in campagna elettorale si esagera sempre, si dicono delle cose che sarebbe meglio non dire” – ma con toni più istituzionali.

Violi, a distanza di molte ore dal post e dopo che tanti gli hanno scritto anche privatamente per ringraziarlo di quella frase, lo rivendica in toto: “Io ho chiesto le dimissioni di Fontana per la disfatta della gestione lombarda di questa emergenza, non ho mai fatto sconti, e troverei legittimo se De Luca, in campagna elettorale, criticasse quanto è stato fatto qui. Ma non sulla pelle dei morti: questo lo trovo inaccettabile, e lo dico da bergamasco, lo dico perché dove abito io sentivo le ambulanze passare ogni sette minuti, ogni giorno mi dicevano di qualcuno che conoscevo che era morto. C’è un limite a tutto”.