De Luca critica La Russa durante il Giorno della Memoria: le parole sul busto di Mussolini

Nel Giorno della Memoria, Vincenzo De Luca ha espresso forte preoccupazione per il neofascismo, citando episodi di saluti romani durante le commemorazioni a Roma. Durante la cerimonia al Teatro San Carlo di Napoli, ha condannato l’antisemitismo e l’importanza di trasmettere valori di dignità e libertà alla gioventù. “Ci capita di ascoltare qualche esponente istituzionale che rivendica con orgoglio il fatto di conservare a casa il busto di Mussolini”, ha commentato De Luca, riferendosi al presidente del Senato Ignazio La Russa. Ha sottolineato che “l’antifascismo e l’antisemitismo che va combattuto, sono cose serie”.

Le critiche di De Luca si sono amplificate in relazione all’evento di Roma, dove oltre 1.300 partecipanti hanno effettuato saluti romani in occasione della commemorazione di Acca Larentia, un episodio che ha portato la Digos ad avviare indagini per apologia di fascismo. Questi eventi hanno ricevuto condanne bipartisan, ma anche risposta ambigue, rivelando una volontà di non allontanarsi troppo da certi ambienti.

In merito al busto di Mussolini, La Russa lo ha definito come un “ricordo lasciato dal padre”, non un simbolo politico. Ciò ha sollevato ulteriori polemiche poiché la statuetta, parte di una collezione di memorabilia fascisti, è ben visibile nella sua casa. Le affermazioni di La Russa, insieme a dichiarazioni controverse come “siamo tutti eredi del Duce”, continuano a generare discussioni sulla sua ideologia e sull’eredità del fascismo nella società italiana contemporanea.