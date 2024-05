De Lellis su due influencer ex amiche: “Delusa, hanno infranto delle regole”, chi potrebbero essere

Giulia De Lellis da Giulia Salemi non ha solo parlato dei suoi ex fidanzati, ma anche di due sue ex amiche che di lavoro fanno le influencer e che ora non fanno più parte della sua vita. Questo perché, stando al suo racconto, avrebbero infranto delle regole basilari dell’amicizia fra donne, ovvero: mai farsi i fidanzati e gli ex delle amiche.

“Qualcuna del settore che mi ha delusa? Qualche influencer? Ma Giuly, ci sono state un paio di persone che si sono comportate molto molto molto male e loro lo sanno, ma le ho perdonate. Nel senso che se le incontro le saluto ma non hanno a che fare niente con me, con la mia vita. Le ho perdonate, non mi interessa. Ma menomale è successo ben venga! Non ho sofferto per il problema ma per come loro si sono comportate davanti al problema. Stiamo parlando di cose che non si fanno a un’amica. Ci sono delle regole che le amiche hanno e le sappiamo tutti le regole delle amiche. Non bisogna farsi i fidanzati delle amiche, non si fanno neanche gli ex fidanzati delle amiche. Queste sono una serie di regole importanti che credo si sappiano. Io sono venuta a sapere. Io vengo sempre a sapere tutto. Comunque in maniera importante sono stata fortunata, ho delle vere amiche al mio fianco”.

Chi sono le influencer che avrebbero tradito l’amicizia di Giulia De Lellis?

Chi sono queste influencer che avrebbero tradito la fiducia di Giulia De Lellis andando a letto con un suo ex fidanzato? Cercando online sono risalito a due ipotetici nomi: Sonia Lorenzini e Belen Rodriguez. Il primo nome è stato fatto nel 2019 da Gabriele Parpiglia ospite nel programma web di Tommaso Zorzi:

“Vuoi sapere del gossip di Damante e della Lorenzini? Alle mie orecchie risulta che lei sia una delle telefonate, o una delle persone che ha tradito la fiducia di Giulia. Loro erano amiche. Sonia non era fidanzata. Lui era fidanzatissimo. Però ragazzi, tutti abbiamo tradito. Anche io e te abbiamo tradito”.

Il secondo, invece, è trapelato sempre quell’anno sul settimanale Chi.