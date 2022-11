De Lellis scherza sulle corna fatte da Damante, interviene De Martino

Nella puntata di ieri di Stasera Tutto è Possibile c’era anche Giulia De Lellis, che per l’occasione era travestita da diavoletta. Durante la prima parte della puntata ha fatto il suo ingresso Vincenzo De Lucia nei panni di Mara Venier, che ha subito preso di mira l’influencer: “Oddio ma c’è anche Giulia De Lellis vestita da diavoletto. Ed ha anche le corna così da non perdere l’abitudine“.

Stefano De Martino è intervenuto per difendere la sua ospite: “Ma no Mara queste sono quelle del travestimento da diavoletta e basta!“.

La De Lellis è stata al gioco: “Sì Mara ci sono anche io. Sì ho le corna, ma sono quelle da diavoletto. Sono quelle messe per Halloween e basta. Queste per fortuna sono quelle finte“.

In una delle ultime puntate di Emigratis, Andrea Damante ha commentato le notizie dei suoi tradimenti a Giulia De Lellis.

“Io e lei ci siamo messi insieme in televisione. Io andavo con le sue amiche? Ma no, oddio, le sue amiche no dai. Come ha fatto a scoprire quello che ho fatto? In pratica ho lasciato Whatsapp collegato con il mio pc e lei ha visto. Però no, non mi scambiavo foto strane, quindi da questo punto di vista non ha trovato nulla. Adesso non ricordo cosa mi scrivevo con queste ragazze. Però so che lei dopo ha fatto un caos ed ha spaccato tutto.

Quante volte l’ho tradita? Sì dai una volta è capitato. Ok dai no, diciamo che è capitato un paio di volte. Poi lei dopo queste cose ha scritto un libro.

Se dopo di me è stata con Andrea Iannone? Non lo so di preciso, a dire il vero non mi ricordo bene perché ci sono stati una serie di passaggi. Con quante donne sono stato insieme in contemporanea da single? Due o tre? No, più di due, ok erano quattro. Ragazzi è capitato, ma non è che succede sempre”.