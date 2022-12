De Lellis parla dei suoi ex fidanzati e delle corna di Damante

Oggi Giulia De Lellis è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata alla corte della Toffanin per raccontare la sua storia con Carlo Beretta. L’influencer ha anche parlato dei rapporti che ha con i suoi ex fidanzati e del famoso libro sulle corna.

“Cosa rimane delle mie storie passate che ho raccontato in televisione? Un meraviglioso ricordo davvero preziosissimo, sono state una serie di parentesi, di passi che mi hanno fatta diventare in parte anche quella che sono oggi. Devo dire che non rinnego proprio nulla. Ho dei rapporti meravigliosi con tutte le persone che hanno fatto parte della mia via e anche con loro ovviamente.

Se riesco ad avere dei bei rapporti con questi miei ex di cui ho parlato? Assolutamente, con alcuni c’ho messo un po’ di più, con altri invece è stato più semplice. – ha continuato la De Lellis – Però sì adesso sono in buoni rapporti con tutti.

Poi con alcuni di questi ex fidanzati ci sono state certe dinamiche. Con uno di loro è rimasto un libro. Per me è un libro bellissimo di cui sono super orgogliosa, che mi ha aiutato tanto a superare una fase delicata della mia vita. Questo libro ha aiutato anche tanti ragazzi e ragazze a superare questo scoglio delle corna. C’è stato un periodo in cui non riuscivo a leggerlo, adesso invece lo leggo volentieri. Ho buttato fuori tanta sofferenza in questo progetto, ma adesso ho un ricordo meraviglioso anche di quella fase dolorosa. Però adesso rileggo tutto e sorrido”.