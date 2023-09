De Lellis commenta il drama con Fedez e Chiara Ferragni: le frecciatine

Puntuale è arrivata la recensione di Selvaggia Lucarelli sulla nuova puntata della serie The Ferragnez. Un passaggio in particolare ha divertito così tanto Giulia De Lellis, che l’ha condiviso su Instagram ed ha scritto ‘qui ho riso forte sorry‘. Da quel momento è scoppiato il drama sui social, con i fan dei Ferragnez che hanno dichiarato guerra alla santa patrona del GF Vip 2, che poco dopo ha cancellato la storia (anche se ormai gli screen erano ovunque). Intanto Federico e Chiara su Twitter hanno piazzato dei like tattici ad alcuni tweet critici verso Giulia.

La De Lellis avrà deciso di chiudersi in un silenzio stampa un po’ volpino?



Perché all’ex gieffina va riconosciuto un merito: il coraggio (ricordiamo tutti come ha risposto ad un inviperito Alfonso Signorini). Dopo essersi presa attacchi di ogni tipo da centinaia di fan di Fedez e Chiara, la De Lellis ha pubblicato una storia che è chiaramente una grossa shade. Visto che proprio una sua risata social ha alzato un polverone, l’influencer ha dichiarato che sarebbe andata allo stadio, ma che non avrebbe riso nemmeno se tutti i calciatori fossero caduti, così da evitare fraintendimenti.

“Stiamo andando allo stadio. Non voglio dire altro. Perché oggi è una giornata particolare. Non voglio che le persone fraintendano, che capiscano una cosa per un’altra. E non voglio nessun tipo di malinteso. Soprattutto non riderò se dovessero cadere tutti e 22 i calciatori insieme. E non riderò se dovessi sentire una battuta. Sarà molto difficile per una persona ironica e autoironica come me. Però ve l’ho detto, questa qui è una giornata molto particolare. Quindi voglio evitare altri fraintendimenti perché poi non mi piace essere fraintesa”.