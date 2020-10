“Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino”. Aurelio De Laurentiis accende Twitter con un cinguettio dopo la netta vittoria che il suo Napoli ha conquistato contro l’Atalanta. Il presidente del club azzurro torna sul caso relativo al match perso 3-0 a tavolino contro la Juventus. Il Napoli, come è noto, dopo le positività di Zielinski e Elmas non si è presentato a Torino ed è stato sanzionato dal giudice sportivo. La vicenda, destinata a proseguire tra un ricorso e l’altro, ha rischiato di mandare in tilt il calcio italiano, che prova a convivere con il covid e a portare avanti il campionato. Il tweet di De Laurentiis, inutile sottolinearlo, riaccende la sfida virtuale tra la tifoseria azzurra e quella bianconera.

