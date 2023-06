De Laurentiis 'aspetta' Italiano: "Ha contratto con Fiorentina ma se rompe…"

“Italiano è un bravissimo allenatore, ma è impegnato con la Fiorentina. Non è corretto andare a rompere gli equilibri in un club di amici, che la pensano come me, che fanno le battaglie con me”. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presentando il ritiro estivo del club in Abruzzo. “Poi se Italiano dovesse decidere lui di rompere gli equilibri col suo club, allora io a quel punto potrei anche prenderlo in considerazione. Ma nella mia lista di 40 nomi io non l’ho messo perché sapendo che ha un contratto… Tra l’altro io pensavo che questo fosse il suo ultimo anno, invece ho scoperto che ha un altro anno di contratto. Ora dovrò scoprire chi può sedersi al tavolo. Anche perché non ho nessuna intenzione di pagare penali, visto che venire a Napoli non è un obbligo”. Giuntoli resta? “Lui è un direttore sportivo, ha un contratto con noi fino al 30 giugno 2024, quindi non vedo il motivo della domanda”.