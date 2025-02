DE LA SOUL: Concerti Estivi in Italia [Info e Biglietti]

I De La Soul arriveranno in Italia per due concerti estivi: il 1 luglio al Sequoie Music Park di Bologna e il 2 luglio al Parco della Musica di Segrate (MI). Questi pionieri dell’hip-hop porteranno il pubblico in un viaggio attraverso i loro brani iconici e i ritmi rivoluzionari dell’album “3 Feet High and Rising”. Gli spettatori possono aspettarsi una serata all’insegna del groove puro che sicuramente li farà muovere e divertire.

Per chi desidera partecipare, sono disponibili informazioni e biglietti per entrambe le date. Il concerto di Bologna si svolgerà il 1 luglio presso il Sequoie Music Park, mentre il concerto di Milano si terrà il giorno successivo, il 2 luglio, al Parco della Musica di Segrate.

Per ulteriori dettagli e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale dei De La Soul e seguirli sui loro profili social. I link ai loro canali sono disponibili su Instagram, Facebook e Twitter, dove condividono aggiornamenti e notizie relative ai loro concerti e progetti musicali.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica con i De La Soul, un gruppo che ha influenzato e ispirato generazioni di artisti nel panorama musicale. Preparatevi a una serata indimenticabile con la loro musica intramontabile.