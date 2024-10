De Gregori mi ha insegnato l’italiano

Pep Guardiola, manager catalano del Manchester City, ha condiviso la sua esperienza nell’apprendimento della lingua italiana durante un’intervista con Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Guardiola, che ha giocato in Serie A con Roma e Brescia, ha raccontato di come le canzoni di Francesco De Gregori lo abbiano aiutato a migliorare le sue competenze linguistiche. La sua canzone preferita è “La storia siamo noi”, e mentre si recava al centro sportivo a Brescia, ascoltava la musica dell’artista. In caso di parole sconosciute, contattava un amico per farsi spiegare il significato. Guardiola ha esultato per la sua abilità nel comunicare in italiano, sottolineando l’importanza di allenare grandi club trovando le persone giuste al momento giusto.

Durante l’intervista, era presente Roberto Baggio, con il quale Guardiola ha condiviso il tempo a Brescia. Guardiola ha elogiato Baggio, descrivendolo come il “più forte” nonostante le sue problematiche fisiche. Ha ricordato che, quando l’ha conosciuto, Baggio aveva un ginocchio in condizioni precarie, ma la sua bravura era evidente. Bottissimo giocatore, Baggio ha conquistato l’ammirazione di tutti, diventando una figura amata nel calcio italiano. La sua unicità, secondo Guardiola, lo ha distinto dagli altri, rendendolo speciale non solo come calciatore ma come persona.

Baggio, collegato durante l’intervista, ha espresso il suo apprezzamento nei confronti di Guardiola, affermando che le parole del catalano lo hanno emozionato. Ha seguito la carriera di Guardiola fin dall’inizio e ha riconosciuto che tutti i suoi successi sono meritati. Questo scambio tra Guardiola e Baggio mette in luce non solo il rispetto reciproco tra due grandi nomi del calcio, ma anche l’importanza delle esperienze condivise e della musica come veicolo di apprendimento e connessione.

In sintesi, Guardiola attribuisce parte del suo successo nell’apprendimento dell’italiano alle canzoni di De Gregori, e i ricordi condivisi con Baggio mostrano il legame speciale che entrambi hanno con il calcio italiano e la loro carriera.