“C’è un ordinamento dello Stato che prevale su quello privato. Perché l’ordinamento sportivo, e il calcio in particolare, pretendono di essere superiori alla determinazione di un organo dello Stato come l’Asl?”. Se lo chiede lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, commentando con l’AdnKronos, il fatto che la Juventus si sia presentata ieri sera allo Stadium per disputare la partita contro la squadra partenopea che è rimasta a Napoli in virtù di quanto stabilito dalla Asl territoriale. “La Juve – aggiunge – avrebbe dovuto aderire alla richiesta del Napoli e non si sarebbe dovuta presentare in campo”.

