De Gasperi: un politico grigio che ha segnato l’Italia

Da StraNotizie
Nel mese di agosto, la politica italiana si ferma a riflettere su Alcide De Gasperi, in concomitanza con l’anniversario della sua morte. Questa occasione suscita rievocazioni e riconoscimenti, mentre durante il resto dell’anno si tende a dimenticare il suo contributo.

De Gasperi, figura di grande spessore ma di modestia apparente, ha segnato profondamente la vita repubblicana italiana. Indipendentemente dalla sua natura riservata, ha lasciato un’impronta significativa sulla politica del Paese. Indro Montanelli, osservandolo, notò un rispetto nei suoi confronti che contrastava con la paura che provava nei confronti del regime di Mussolini.

La sua azione politica è caratterizzata dall’allontanamento da pratiche di consenso facile, strumenti poi molto in voga. De Gasperi si opponeva a una politica che puntasse solo sulla comunicazione emotiva, un cambio di rotta che ha poi guidato l’evoluzione della politica italiana.

Oggi, sarebbe difficile immaginare De Gasperi al centro della scena politica, visto il contesto attuale e le sue peculiarità. Tuttavia, è innegabile che ai suoi tempi abbia gettato fondamenta solide per la repubblica, contribuendo a definire principi politici che continuano a essere rilevanti. La sua figura merita di essere ricordata con rispetto e gratitudine anche negli anni futuri.

