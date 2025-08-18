De Gasperi e il futuro: lezioni di politica per l’Italia

Il 19 agosto di ogni anno, Valsugana commemora Alcide De Gasperi, figura fondamentale dell’Italia nel secondo dopoguerra. Quest’anno, Gianfranco Astori, consigliere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, offrirà una riflessione sulla rilevanza del pensiero di De Gasperi.

De Gasperi, fondatore della Democrazia Cristiana e Presidente del Consiglio in otto governi di coalizione, ha avuto un ruolo cruciale nella ricostruzione dell’Italia e nella sua integrazione europea. Ogni anno, la sua eredità viene celebrata a Pieve Tesino, suo paese natale, attraverso una Lectio di importanti personalità politiche. Il titolo dell’intervento di Astori, “Più di un partito. La Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi”, è stato anticipato dal Corriere della Sera.

Nel contesto attuale di incertezze, rileggere De Gasperi offre un valido incentivo, come evidenzierà Astori. L’ex statista verrà rappresentato come un leader che ha saputo unire il Paese attorno a valori fondamentali, tra cui libertà politica, giustizia sociale e pace. Astori sottolineerà che nessuna figura, a parte Cavour, può essere paragonata al ruolo di De Gasperi nella costruzione dell’Italia moderna.

La grandezza di De Gasperi si manifesta nella sua abilità di mantenere un equilibrio tra gli interessi di partito e quelli nazionali, evitando che il partito sovrapponesse lo Stato. Astori ritiene che questa lezione sia di fondamentale importanza per le nuove generazioni e che meriterebbe di essere affrontata nelle scuole. Sebbene si possa avvertire un rimpianto per la mancanza di leader della sua statura oggi, vi è anche fiducia nelle capacità di fronteggiare le sfide attuali, come richiamato dal Presidente Mattarella.