De Filippi: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, poi annuncia la classe di Amici che andrà al serale

Maria De Filippi oggi è ritornata a lavoro a distanza di una settimana esatta dalla scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo. Un lutto che ha portato Mediaset a sospendere tutte le trasmissioni mariane dalla messa in onda, seppur avessero già pronte tutte le puntate registrate in tempi non sospetti. E così dal palinsesto è sparito C’è Posta Per Te, Amici e Uomini e Donne.

Il primo a tornare in onda sarà C’è Posta Per Te domani, sabato 4 marzo, dopo uno stop che ha visto al suo posto i due speciali del Maurizio Costanzo Show, ovvero quello del 1999 con Gassmann, Sordi e Vitti e quello con Bongiorno, Vianello e Corrado. Seguirà Amici, domenica 5 marzo, con la puntata che è stata registrata prima della morte di Costanzo. Infine Uomini e Donne, con la regolare programmazione, da lunedì 6 marzo.

Oggi pomeriggio però Maria De Filippi è tornata in studio per registrare un nuovo appuntamento di Amici che è iniziato con un lungo applauso dedicato proprio al conduttore scomparso.

Questi per la De Filippi sono dei giorni difficili e non solo perché Costanzo è morto, ma perché si è ritrovata costretta a smentire delle fake news in merito all’eredità che l’avrebbero particolarmente “sorpresa e addolorata“, come dichiarato dal suo avvocato.

De Filippi: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”

Via ANSA è arrivata la prima dichiarazione pubblica della conduttrice. “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato“. E proprio nella puntata registrata oggi è stata formata la classe ufficiale del serale di Amici 22, eccola:

