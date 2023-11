De Filippi manda messaggi in diretta a Tale e Quale Show

Prima l’apparizione sul Nove a Che Tempo Che Fa e adesso i messaggi in diretta su Rai Uno, Maria De Filippi sempre più imperatrice della tv italiana. La scorsa settimana a Tale e Quale Show Cristiano Malgioglio ha interrotto Carlo Conti e ha detto: “Mi ha appena scritto Maria, ci sta seguendo e ti saluta, parlo di chi sai tu Carlo“.

Ieri sera la conduttrice di Uomini e Donne ha mandato altri messaggi a Cristiano, proprio mentre lui era in diretta a Tale e Quale Show. Poco dopo Malgy ha annunciato a tutti di aver parlato con la De Filippi: “Carlo anche stasera c’è un messaggio di una nostra grade amica, Maria. Sì lei, alla quale io mando un bacio fortissimo, ti voglio bene. Sì veramente ci sta guardando Maria adesso. Volete vedere il mio telefono“.

Loretta Goggi ha chiesto se fosse la vera Maria ad aver scritto al collega e così Carlo Conti è intervenuto per confermare: “Sì certo è lei, ci sta seguendo“.

“Se c’è rivalità e faccio confronti con C’è Posta? No per nulla. Tra me e Maria non ci sarà mai competizione, siamo troppo amici. Ci lega un’amicizia fatta di rispetto, affetto e stima. C’è posta per te è una corazzata perfetta e programma imbattibile, fatto di tanti sapori, dall’allegria alla commozione, il tutto confezionato in maniera impeccabile. Noi cercheremo di fare un bel programma, con un risultato dignitoso.

Chiamandosi Tali e Quali rimane tale e quale a se stesso, inteso come meccanismo. Ci saranno dieci concorrenti sconosciuti, più la coppia Cirilli-Paolantoni, retrocessi fra i nip dopo i disastrosi risultati in Tale e Quale Show dello scorso autunno, che imiteranno altrettanti cantanti, giudicati dalla giuria composta sempre da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio”.