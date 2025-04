De Filippi: Il Dolce Bacio al Pancione di Alessandra Amoroso

Domani, sabato 5 aprile 2025, il programma Amici darà il via a una reunion emozionante tra Maria De Filippi e l’ex allieva Alessandra Amoroso. La notizia è stata confermata da uno scatto diffuso dalla produzione dello show, che mostra un momento affettuoso tra le due, con Maria che bacia Alessandra sulla fronte. La cantante, in dolce attesa della sua prima figlia, mostra orgogliosamente il pancione. Questo incontro, che tocca il cuore dei fan, rappresenta un significativo legame tra mentore e allieva.

Alessandra sta per diventare mamma, con il parto previsto per settembre, e ha già scelto il nome “Penelope” per la sua bimba. In un post sui social, la cantante ha condiviso la sua gioia per questa nuova avventura, descrivendo il suo stato di gravidanza come qualcosa di meraviglioso e sconvolgente. Maria De Filippi, durante la puntata, ha mostrato anche un gesto affettuoso baciando il pancione di Alessandra, creando un’atmosfera di dolcezza e attesa.

Oltre a questo incontro speciale, il Serale di domani presenterà anche i PanPers, un duo comico noto per le loro esibizioni divertenti e un collegamento con Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari. La puntata promette di essere emozionante e ricca di sorprese, andando in onda su Canale 5 alle 21.30 e disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Sarà un evento da non perdere per gli appassionati di Amici e per chi ama seguire le ultime novità nel mondo dello spettacolo.