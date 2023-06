De Filippi ha litigato con un alunno di Amici, svelato il motivo: “Maria si è risentita”

Lo scorso settembre durante la presentazione della classe di Amici 22, Maria De Filippi ha rivelato di aver litigato con Wax durante i casting: “Lui è un candidato di canto. Vi racconto una cosa, io e lui abbiamo discusso durante i provini. Ed è per questo motivo che vedete che abbiamo questo rapporto. Dopo la discussione abbiamo subito chiarito“.

E della lite con Wax, Maria è tornata a parlarne anche a febbraio: “Per quanto riguarda il discorso di capodanno non eri solo. Eravate in più persone coinvolte nell’accaduto. Quindi non sentirti come l’unico che ha sbagliato. Io e te abbiamo litigato anche quando ci siamo conosciuti ai casting. Abbiamo avuto una lite e tu sei anche stato quello con cui me la sono presa di più per capodanno. Se me la prendo così tanto con te è perché vedo del bene e vorrei che uscisse. Se io litigo o discuto con qualcuno, lo faccio perché penso che questo possa far sbucciare qualcosa e portare a dei frutti. Onestamente io penso che tu li possa dare davvero“.

De Filippi e la lite con Wax: il ragazzo svela cosa è successo.

In un’intervista concessa a Diva e Donna, Wax ha parlato della discussione avuta con Kween Mary. Sembra che il ragazzo sia arrivato ai provini salutando tutti con un ‘buongiorno signorine’ e che questo abbia indispettito la De Filippi.