De Filippi, guadagni stellari per lei e la Fascino nel 2022: tutti i dati

Annata d’oro per Maria De Filippi e non solo per i numeri straordinari che fanno le sue trasmissioni. La Fascino (società fondata da Maurizio Costanzo nel 1982 e controllata al 50% da Mediaset e per l’altro 50 da Maria) ha registrato incassi record rispetto agli anni precedenti. Stando a quello che riportano ItaliaOggi e ImTv, la nota società di produzione Fascino ha registrato ricavi per 75,3 milioni di Euro nel 2022 e ben 11,8 milioni di utili (erano 6,4 nel 2021). Il patrimonio netto pare sia di 40 milioni, in crescita rispetto ai 33,2 milioni del 2021.

“Se l’assemblea dei soci decidesse, come fatto negli scorsi anni, di distribuire tutti gli utili in dividendi, questo significherebbe 5,9 milioni di Euro per la nota conduttrice. Da sommare ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ai 2,5 milioni per l’esercizio 2020. – si legge su Italia Oggi – Un totale di 11,6 milioni di euro di dividendi in tre anni, che ovviamente retribuiscono l’azionista De Filippi, poi premiata anche con altri compensi annuali milionari”.

De Filippi e le precisazioni su La Talpa.

I guadagni stellari della Fascino arrivano soprattutto dai programmi di successo condotti da Maria: Amici, C’è Posta Per Te e Uomini e Donne. L’anno scorso però si è parlato molto anche del ritorno de La Talpa, che Pier Silvio Berlusoni pare voglia affidare a Maria.

L’estate scorsa però la De Filippi ha spiegato che a comprare i diritti de La Talpa non è stata la Fascino: “Sì ho letto quello che dicono. I diritti non li ha comprati la mia società di produzione, ma Mediaset. Per Silvio mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format. Questo è quello che è successo. […] Vorrei prendere la vita con più leggerezza e intanto mi tengo alla larga da ciò che rischia di intralciare il mio desiderio di essere libera. Ad esempio ero dipendente dalle serie tv, ne ero bulimica… Sono selvatica, istintiva, vera proprio come gli animali“.