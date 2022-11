De Donà svela: “Ecco come Matteo Diamante è entrato a L’Isola”

In queste ore la dinamica più chiacchierata del GF Vip l’ha creata una persona fuori dalla casa. Matteo Diamante con le sue storie su George Ciupilan e Nikita Pelizon ha alzato un polverone. Oggi pomeriggio Giaele De Donà ha consolato l’ex volto del Collegio (che è in crisi da ieri sera) e gli ha svelato come Diamante avrebbe fatto ad entrare a L’Isola dei Famosi. Secondo la De Donà, Matteo sarebbe arrivato in Honduras parlando male dei naufraghi e lo stesso metodo lo starebbe utilizzando adesso per partecipare al GF Vip. Peccato che in realtà le prime storie di Diamante siano state totalmente fraintese. Il ragazzo infatti non si è mai arrabbiato per la vicinanza tra George e la sua ex Nikita (anzi).

“Non rimanerci male per i commenti che ha fatto. Secondo me lui ha fatto questo per la situazione in cui sei, così da avere visibilità. Ricordati sempre che è un personaggio pubblico, che vorrebbe pure lui entrare qui. Avrà preso la palla al balzo perché sapeva che facendo così avrebbe creato una dinamica, ha già fatto dei reality, uscire in un programma così può fargli solo comodo.

Tralasciando questo, lui prima di entrare mi ha detto delle cose. Eravamo in quarantena e l’ho chiamato. Abbiamo parlato sia di te che di Nikita. Di te ha speso parole bellissime e sono sicura che non ha cambiato idea. Davvero, pensa che ha fatto tutto per uno scopo. Lui ha già fatto altre cose in tv e sa come funziona. Ha fatto questa uscita spiacevole per un motivo.

Lui me l’ha detto come è entrato a L’Isola. Io gli ho chiesto ‘ma tu come cavolo hai fatto ad entrarci?’. Mi ha detto che per riuscire ad entrare all’Isola parlava male di tutti, e quindi lo hanno chiamato. Sta facendo la stessa cosa adesso. Sì lo stesso metodo lo sta usando adesso”.