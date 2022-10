De Donà, il marito reagisce alle notti sotto le coperte con Antonino: “Troppo oltre”

Ormai sappiamo tutti che Bradford Beck e Giaele De Donà hanno un matrimonio ‘aperto’. La gieffina però ha spiegato che nella coppia ci sono delle regole, la prima è: solo divertimento, mai coinvolgimenti emotivi quando si va con altre persone. Nella casa del GF Vip però la milionaria si è legata molto ad Antonino e negli ultimi giorni è finita in due occasioni sotto le coperte proprio con Spinalbese. Questo pare abbia preoccupato molto il marito.

Pipol Tv ha contattato Thomas Incontri, portavoce del marito di Giale, Bradford Beck. L’uomo ha spiegato che il compagno della De Donà sarebbe preoccupato per le scene viste. L’imprenditore americano non è felice del fatto che la moglie si diverta davanti a tutta Italia. Della serie: coppia aperta sì, ma non in televisione.

“Inizialmente, quando Giaele è stata confermata come nuova concorrente del GFvip7, Bradford era molto preoccupato. Lui, essendo un imprenditore internazionale, non era così tanto d’accordo che sua moglie potesse pensare di entrare in un contesto televisivo così forte e chiacchierato. Ma, provando molto amore nei suoi confronti, alla fine l’ha appoggiata.

Adesso che Giaele De Donà si è avvicinata molto anche fisicamente ad Antonino Spinalbese. Certo che Bredford Beck ha visto e lui è molto infastidito. Quello che intende dire Brad a tutti è che il loro “amore libero” può valere e vale solo all’interno delle loro quattro mura, non certo davanti a tutta l’Italia.

Lui mi riferisce di non essere arrabbiato per questa situazione ambigua, ma di essere preoccupato. Ha paura che a lei le stia sfuggendo tutto di mano e che stia perdendo il controllo delle sue emozioni. Lui non ha timore di perderla, però crede che tutto stia andando un po’ troppo oltre. E certo non è sereno. In questo momento ammette che sta provando un po’ di imbarazzo per tutto questo”.