De Bruyne: la nuova sfida con il Napoli e le sue ambizioni

Il Napoli si prepara ad affrontare una nuova stagione con emozioni e aspettative elevate, soprattutto grazie all’arrivo di Kevin De Bruyne. Durante la recente conferenza stampa, il calciatore ha condiviso le sue prime impressioni e progetti per il futuro.

De Bruyne ha manifestato il desiderio di imparare l’italiano per integrarsi meglio nella comunità e comunicare con i tifosi. Ha anche sottolineato come la scelta di unirsi al Napoli sia stata influenzata dalla partecipazione della squadra alla Champions League, una competizione che considera tra le più prestigiose.

Riguardo al suo ruolo in campo, De Bruyne ha affermato che le posizioni sono meno importanti di come si interpreta lo spazio durante le partite. Ha espresso entusiasmo nel lavorare con l’allenatore Antonio Conte, rinomato per le sue strategie tattiche, e si aspetta di apprendere molto durante le sedute di allenamento.

Quando ha parlato della trattativa per il passaggio al Napoli, ha evidenziato l’attrattiva del progetto del club e il suo desiderio di affrontare una nuova sfida dopo anni in Premier League. Ha confermato di aver ricevuto informazioni utili dai suoi ex compagni Lukaku e Mertens, ma ha ribadito che la decisione finale è stata sua e della sua famiglia.

De Bruyne ha anche riflettuto sull’importanza del numero 10, simbolo di leggende come Maradona, e ha affermato di voler mantenere la propria identità, mentre attende di adattarsi a un campionato considerato molto competitivo. Infine, ha espresso ambizioni ben definite per la sua nuova avventura, con l’obiettivo di contribuire alla crescita della squadra e di conquistare risultati positivi in Serie A e nelle competizioni europee.