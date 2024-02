De Angelis su De Santis: “Ecco come ci siamo conosciuti”

Una che di cognome fa De Angelis non poteva che innamorarsi di uno che di cognome fa De Santis. E infatti da oltre un anno Matilda e Alessandro fanno coppia fissa nel pieno del loro successo. Lei come protagonista della serie Netflix La Legge di Lidia Poët, lui reduce dal Festival di Sanremo dove ha gareggiato col brano L’Amore In Bocca all’interno del duo dei Santi Francesi.

“Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda” – ha raccontato Matilda De Angelis al settimanale Grazia – “Come per la vita, che cosa sia o non sia romantico non lo si giudica dall’inizio, ma dalla fine. La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata perché romantici lo eravamo noi. Sicuramente Alessandro ha catturato la mia attenzione anche per le sue doti di artista. Ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia. Ma mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca”.

Matilda De Angelis: “Alessandro mi ha investito come un camion”

Un amore raccontato anche a Vanity Fair.

“Io sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora. Ci speravo ma non succedeva, e a un certo punto ho anche pensato: va beh forse sono fatta così, avrò delle belle relazioni ma sempre con il freno a mano tirato. Invece ora è successo tutto questo casino ed è bello aver perso il controllo”.

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis si sono rivisti anche quest’anno al Festival di Sanremo durante la serata delle cover. Lei era nel pubblico e Amadeus l’ha salutata avendola avuta come co-conduttrice del Festival durante l’edizione del 2021.