DDT Music Festival: Nuove Voci della Musica Italiana

Sono aperte le iscrizioni per la nona edizione del DDT Music Festival, che si svolgerà a Sesto Fiorentino dal 19 al 21 novembre 2025, presso il Salone Rinascita, un luogo storico per la musica italiana. La direzione artistica è affidata a Fabrizio Venturi, che presenterà la serata finale insieme a un noto conduttore italiano, il cui nome sarà annunciato a breve.

La giuria del festival sarà formata da autori, artisti e produttori di spicco del panorama musicale italiano, tra cui il produttore Michele Schembri, il cantautore Gianni Drudi e, condizioni permettendo, Maurizio Solieri, chitarrista storico di Vasco Rossi.

Il festival è aperto a cantautori, interpreti e band che potranno esibirsi con brani editi, inediti o cover, sia in italiano che in altre lingue. Un aspetto distintivo del DDT Music Festival è la possibilità per i 24/30 artisti selezionati di partecipare di diritto al Sanremo Cristian Music Festival, alla sua quinta edizione.

Il festival ha l’obiettivo di sostenere i giovani artisti nel loro percorso musicale. I primi tre classificati riceveranno una borsa per lo sviluppo del progetto artistico, un contratto discografico con promozione e distribuzione digitale, e parteciperanno al Festival della Canzone Cristiana di Sanremo. Tutti i concorrenti riceveranno un premio di riconoscimento e l’accesso diretto alla fase finale per il festival sanremese.

Fabrizio Venturi ha condiviso le sue intenzioni riguardo il festival, sottolineando l’importanza di valorizzare talenti musicali in un periodo in cui la musica di qualità è rara. Ha anche specificato che le canzoni presentate dovrebbero essere di ispirazione cristiana, ampliando così gli orizzonti della musica italiana.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile consultare la pagina ufficiale su Facebook o scrivere all’indirizzo email fornito.