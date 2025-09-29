DDT Music Festival a Sesto Fiorentino: dare voce ai talenti

Sono aperte le iscrizioni per la nona edizione del DDT Music Festival, che si svolgerà a Sesto Fiorentino presso il Salone Rinascita. L’evento si terrà dal 19 al 21 novembre.

La direzione artistica è affidata a Fabrizio Venturi, che presenterà la serata finale insieme a un noto conduttore, il cui nome sarà svelato a breve. La giuria includerà autori, artisti e produttori, con nomi del calibro di Michele Schembri e Gianni Drudi. È prevista anche la partecipazione di Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco Rossi, salvo impegni.

Il festival è aperto a cantautori, interpreti e band, i quali potranno esibirsi con brani editi, inediti o cover, in lingua italiana o straniera. Un aspetto distintivo del DDT Music Festival è che tutti gli artisti selezionati parteciperanno di diritto al Sanremo Cristian Music Festival.

L’obiettivo principale del festival è supportare i giovani artisti nel loro percorso musicale. I primi tre classificati riceveranno borse di studio, contratti discografici e accesso garantito al Festival della Canzone Cristiana di Sanremo. Ogni partecipante otterrà un premio di riconoscimento e accesso diretto alla fase finale del festival sanremese.

Fabrizio Venturi ha evidenziato che il regolamento è già pronto e mira a valorizzare le belle voci in un periodo difficile per la musica. Inoltre, gli artisti dovranno presentare canzoni a tema cristiano, sottolineando l’importanza della Christian music nel panorama musicale.

Per maggiori informazioni su regolamento e iscrizioni, è possibile visitare la pagina Facebook ufficiale o contattare tramite email.