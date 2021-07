Nessuna mediazione (ed è giusto così), il DDL Zan così come è stato votato alla Camera deve essere votato al Senato. E se da una parte Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali voteranno a favore, dall’altra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia voteranno contro. L’ago della bilancia resta Italia Viva di Matteo Renzi che, dopo aver in parte collaborato a scrivere proprio il DDL Zan, hanno cambiato idea e si sono messi a braccetto con Matteo Salvini, che pur di affossare il decreto legge ha presentato oltre 700 emendamenti.

A tal proposito Alessandro Zan, fra le pagine del Corriere della Sera, ha fatto un appello a Matteo Renzi da qualche settimana sempre più vicino alle destre.

“A Renzi voglio dire: lascia stare la Lega che guarda a Orbán e vota con i democratici che guardano a Biden e a Ursula von der Leyen. Ma non solo. Mi piacerebbe ricordare Renzi come l’uomo che ha fatto le Unioni Civili e non quello che ha affossato la legge Zan. Se lui c’è, a ottobre l’approviamo. Il pallottoliere dei voti ci dà ragione se Italia Viva continua a votare con il centrosinistra”.