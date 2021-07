Alla faccia del dialogo, la strada perché il DDL Zan diventi legge continua ad essere sempre più complicata grazie ai parti di destra. Oggi il disegno di legge che garantirebbe qualche tutela in più alle vittime di omofobia, è stato sommerso da 1000 emendamenti. Ma da dove arrivano? La Lega ne ha presentati 700, 134 sono di Forza Italia, 127 di Fratelli d’Italia, 80 soltanto di Paola Binetti dell’UDC e 4 addirittura da Italia Viva di Matteo Renzi. Una mole così imponente di emendamenti rischia seriamente di far slittare il DDL Zan a settembre o di affossare del tutto il disegno di legge.

“Come volevasi dimostrare, dopo tre settimane di appelli accorati al dialogo e dopo centinaia di dichiarazioni in cui si sosteneva l’importanza di approvare una legge contro l’omotransfobia, alla prova dei fatti la Lega ha presentato 700 emendamenti. Avevamo ragione, 8 mesi di ostruzionismo la dicevano già lunga sulle reali volontà di Salvini, che si dimostra per l’ennesima volta un interlocutore non credibile. – ha dichiarato il senatore Franco Mirabelli – Ora in Aula ci confronteremo sul merito con le altre forze politiche per approvare al più presto il ddl Zan”.