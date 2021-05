Non solo gli aneddoti divertenti sulle celebrità che ha conosciuto, Donatella Versace ospite a Muschio Selvaggio ha parlato anche del DDL Zan. La stilista ha fatto i complimenti a Fedez per il suo discorso del 1° maggio e poi ha attaccato i leghisti che ostacolano il percorso in senato della legge contro l’omofobia.

“Devo farti i miei complimenti per quello che hai fatto il 1° maggio. Sei l’unico che ha avuto gli attributi per dire come stanno le cose veramente. Sei stato geniale, bravo, coraggioso. Io sono impazzita per te quel giorno. I giovani ragionano, ma ci sono delle invasioni malefiche. Eri arrabbiato, si vedeva, ma sei stato perfetto.

Io mi chiedo anche come mai non passa il DDL Zan. C’è qualcuno che sta facendo di tutto per bloccarlo. Tu [Fedez] hai nominato tutte queste persone che ostacolano il disegno di legge, tutte quelle che fanno parte di quel partito che è la Lega, sono veramente… mi fanno rabbrividire per quello che dicono. Ma in che mondo vivono questi? Mi fanno paura i giovani che li seguono. Non sono tanti? Per fortuna! Quello che questi politici dicono alla gente è totalmente sbagliato, arcaico, cattivo, discriminatorio. La società, la musica, la moda vanno avanti e loro invece? Voglio dire che io sono d’accordo con Fedez su tutto quello che ha detto il 1° maggio. E poi chi l’ha detto che l’orientamento deve essere uno?”

Ecco perché sono affascinato da questa donna e l’ammiro moltissimo. Non solo supporta i diritti della comunità LGBT, ma – come Fedez – non ha paura di attaccare senza mezze parole chi rema contro la nostra comunità. Perché per sventolare uno striscione rainbow basta un po’ di cervello, per attaccare frontalmente dei politici serve anche il coraggio.

Donatella Versace su Instagram sul DDL Zan.

“È arrivato il momento di scegliere il rispetto invece della discriminazione. L’amore sull’odio. L’inclusione invece della esclusione”.

Le 170 audizioni fissate da Ostellari in Commissione Giustizia sono un chiaro tentativo di impedire al #Senato la discussione del #ddlZan, già approvato dalla Camera a larga maggioranza. Non è solo ostruzionismo, ma una evidente forzatura democratica da scongiurare. Ora in Aula. — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) May 25, 2021

È chiaro che si tratta di puro boicottaggio. La Lega propone 170 audizioni in Commissione sul #ddlZan solo per allungare i tempi. Una provocazione irricevibile. Ora i gruppi favorevoli si accordino per portare in aula il ddl già approvato alla Camera. — laura boldrini (@lauraboldrini) May 25, 2021