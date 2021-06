“È una posizione senza precedenti. Il Parlamento è stato votato dal popolo, legittimato giustamente a legiferare, e il mio auspicio è che si vada avanti, con tutte le forze politiche che hanno deciso di sostenere il disegno di legge, ancora più rapidamente alla luce di quello che è accaduto con questa lettera”. Quella della sindaca di Torino Chiara Appendino è tra le voci più dure nei confronti della richiesta fatta dal Vaticano al governo italiano di modificare il ddl Zan per garantire la “libertà di pensiero” ai cattolici.

“Si vada avanza con forza – aggiunge Appendino – e con tutte le forze politiche che hanno deciso di sostenere il ddl”. Stamattina la sindaca, anche se in gravidanza, si è vaccinata come aveva annunciato: “Credo nella scienza”, ha detto. Poi è tornata sul pressing del suo partito, il Movimento 5 Stelle, rispetto alla seconda candidatura per tentare il bis da prima cittadina. “Ringrazio tutti per gli attestati di stima che stanno arrivando. E’ dallo scorso ottobre che parliamo di una mia ricandidatura, ma la condizione è sempre la stessa”. Cioè no alla ricandidatura.

Appendino, tuttavia, dopo l’intitolazione avvenuta stamattina di un giardino al maestro Ezio Bosso, ha sottolineato che si “mettera’ in gioco aiutando il candidato sindaco o sindaca. In questo c’è continuità. Sono stata il terminale di una squadra che ha lavorato, quindi cercheremo di dare continuità e io darò il mio contributo”. E sullo stallo rispetto alla scelta che il Movimento non ha ancora fatto su Torino? “Stiamo aspettando la chiusura del nuovo statuto per la definizione del nuovo movimento e della questione regole, ma nonostante questo stiamo proseguendo nella definizione del programma e nella scelta dei nostri candidati”.