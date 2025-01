Ddl Sicurezza, poche modifiche al testo: sì del governo

Questa mattina si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi riguardante il ddl sicurezza, con la partecipazione di esponenti del governo e della maggioranza. Erano presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La Lega ha ribadito la volontà di procedere senza modifiche al testo originale del ddl, ma si è poi convenuto di apportare alcune modifiche senza alterarne la sostanza. Si è anche discussa la possibilità di presentare emendamenti direttamente in Aula, saltando il passaggio in Commissione.

Presenti al vertice anche i capigruppo al Senato, tra cui Lucio Malan (Fdi), Maurizio Gasparri (Fi) e Massimiliano Romeo (Lega), oltre ai presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, Alberto Balboni e Giulia Bongiorno. La discussione ha messo in evidenza le diverse posizioni all’interno della maggioranza e la necessità di trovare un compromesso che consenta di procedere con il ddl, mantenendo intatti i punti fondamentali. La sicurezza continua a essere un tema centrale nel dibattito politico, e il governo è sotto pressione per garantire che le nuove misure siano efficaci e ben recepite dalla popolazione. Il confronto tra le varie forze politiche della maggioranza è pertanto cruciale per affrontare le sfide legate alla sicurezza in modo coordinato.