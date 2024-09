Ddl Sicurezza, Confedilizia: bene la procedura accelerata contro le occupazioni abusive

Giorgio Spaziani Testa, Presidente di Confedilizia, ha espresso la sua soddisfazione per l’approvazione alla Camera delle nuove misure contro l’occupazione arbitraria di immobili, una problematica che genera crescente preoccupazione in tutto il Paese. In una nota, Testa ha evidenziato che il ddl Sicurezza rappresenta un passo importante per affrontare un fenomeno diffusissimo.

Un aspetto rilevante della nuova normativa è il procedimento per la reintegrazione nel possesso degli immobili, introdotto dal nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale. Questa misura prevede che, nel caso in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria possano intervenire immediatamente. In particolare, se l’occupante rifiuta di lasciare l’immobile o si oppone all’accesso, gli agenti possono disporre il rilascio coattivo dell’immobile, sempre previa autorizzazione del pubblico ministero, qualora vi siano motivi fondati che suggeriscano l’arbitrarietà dell’occupazione.

Spaziani Testa ha sottolineato l’importanza di prevenire e reprimere il fenomeno dell’occupazione abusiva, non solo per quanto riguarda gli immobili privati, ma anche per le proprietà pubbliche. Ha ribadito che la legittimità della proprietà deve essere difesa, e ha espresso preoccupazione per il fatto che alcuni esponenti politici abbiano persino promosso pratiche di occupazione abusiva, contrariamente agli interessi legittimi dei proprietari.

L’approvazione della legge rappresenta quindi una risposta alle esigenze di sicurezza e rispetto della legalità, mirando a tutelare non solo i diritti dei singoli cittadini, ma anche il patrimonio collettivo. La speranza è che queste nuove misure contribuiscano a risolvere un problema che ha coinvolto molte persone e famiglie, restituendo loro la tranquillità e la sicurezza dei propri beni.

In conclusione, l’apprezzamento di Spaziani Testa si concentra sulla necessità di un intervento deciso e tempestivo per affrontare la questione dell’occupazione arbitraria, evidenziando come le normative appena approvate possano avere un impatto positivo nel contrasto a questo fenomeno.