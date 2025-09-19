DDL Cybersicurezza in Italia: La Rivoluzione della Difesa Digitale

La crescente minaccia degli attacchi informatici rappresenta una sfida importante per la sicurezza nazionale italiana. In risposta, il Governo ha presentato un disegno di legge sulla cybersicurezza che mira a potenziare il ruolo delle Forze Armate nel cyberspazio, consentendo loro di intervenire sia in pace che in contesti di guerra ibrida.

Negli ultimi anni, l’Italia ha visto un aumento significativo degli attacchi informatici, mirati a infrastrutture critiche e a dati sensibili. Tali attacchi sono spesso parte della “guerra ibrida”, un conflitto che combina metodi tradizionali e non convenzionali per destabilizzare il nemico. Il cyberspazio è ormai considerato un quinto dominio operativo, e una difesa avanzata non può più essere rimandata.

Il disegno di legge prevede misure innovative come la possibilità per le Forze Armate di interviene nel cyberspazio in assenza di conflitto. Vengono istituiti corsi di formazione per il personale militare e si apre alla collaborazione con esperti esterni, sempre sotto controllo istituzionale. Questo approccio mira a colmare il divario tra minaccia e risposta.

La riforma richiede anche una cultura organizzativa nuova, permettendo l’attivazione di unità cyber anche in tempi di pace per rispondere a incidenti informatici. La formazione è fondamentale e comprende percorsi specifici su sicurezza informatica e simulazioni di attacchi.

Il ddl consente di integrare competenze esterne nelle strutture militari, mantenendo rigorosi protocolli di sicurezza. Questo approccio ibrido è già stato sperimentato con successo in altri paesi.

Tuttavia, ci sono criticità, come il bilanciamento tra operatività e diritti fondamentali. Le istituzioni italiane, il mondo accademico e le aziende IT sono coinvolti in questa transizione, contribuendo a una maggiore cultura della sicurezza.