Ddl anziani e mozioni sul sostegno del SSN nella settimana parlamentare

Le aule parlamentari nella settimana che va da 27 febbraio al 4 marzo saranno impegnate prevalentemente da temi economici e dalle votazioni in entrambi i rami del Parlamento per l’elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria

Ma alla Camera sarà battaglia di ‘principi’ tra le cinque mozioni a supporto del sistema sanitario nazionale firmate da Gilda Sportiello (M5S), Elena Bonetti (Terzo Polo), Luciano Ciocchetti (Fdi), Marco Furfaro (Pd) e Luisa Zanella (Verdi). Resta da capire se alla fine si riuscirà a trovare una convergenza su un testo unitario o se resteranno le diverse sfumature.

Nel corso della settimana in discussione alla Camera anche il Dl legge in materia di cessione dei crediti che riguarda chi ha aderito al superbonus 110 per le ristrutturazioni edilizie.

Commissione Affari sociali

Nella commissione presieduta dal forzista Ugo Cappellacci si lavorerà alle modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Su questa proposta si svolgeranno anche le audizioni di rappresentanti della Società salesiana di San Giovanni Bosco, della Fondazione Exodus, dell’UNICEF, dell’Associazione “Terre des Hommes”, della Comunità di Sant’Egidio, del Coordinamento genitori democratici e di Luca Bernardo, direttore del dipartimento medicina infanzia, età evolutiva e medicina di genere dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, e di Francesca Maisano, responsabile Centro nazionale adolescenti della Casa pediatrica dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.

Continua l’esame del ddl per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati e sul ddl promosso dall’azzurro Giorgio Mulè sulle disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica Mulè.

Commissione Lavoro e Sanità

Nella commissione presieduta da Francesco Zaffini (Fdi) continua l’esame della legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane dopo la presentazione la scorsa settimana di oltre 300 emendamenti.

All’ordine del giorno anche il seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute con l’audizione di rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori.