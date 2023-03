Ddl anziani, commissione Covid e punti nascita in Parlamento

La settimana che va dal 20 al 25 marzo è monopolizzata in Parlamento dai temi europei con le comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni prima al Senato martedì 21 e poi alla Camera mercoledì 22 in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo: tra i temi centrali la questione immigrazione.

A Montecitorio approda la legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane, già approvata dal Senato. Tre le proposte di commissioni d’inchiesta su cui si sta lavorando alla Camera: quella sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena, quella sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori e infine quella sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

In commissione Cultura, Scienza e Istruzione audizione di Rossana Ugenti, Direttrice della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale.

Nell’altro ramo del Parlamento, in Senato, giovedì 23 marzo si terranno le votazioni per l’elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria.

Commissione Affari Sociali

Nella commissione presieduta dal forzista Ugo Cappellacci continua l’esame dei progetti di legge in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori.

Anche qui due le commissioni d’inchiesta su cui si sta lavorando: quella sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati e quella sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si voterà anche sulle comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul “Piano europeo di lotta contro il cancro”.

Nell’ambito dell’esame delle risoluzioni per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti nascita (ben cinque: a prima firma Luana Zanella, Imma Vietri, Gilda Sportiello, Ilenia Malavasi, Elena Bonetti) audizioni di rappresentanti della Società italiana di neonatologia (SIN), della Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO), dell’Associazione anestesisti e rianimatori ospedalieri italiani-emergenza area critica (AAROI-EMAC), della Società italiana anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) e della Società italiana di Scienze ostetrico-ginecologico-neonatale (Syrio).

Commissione Lavoro e Sanità

Nella commissione presieduta da Francesco Zaffini (Fdi) all’ordine del giorno l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia (relatore Celestino Magno di Sinistra italiana), il disegno di legge per il ristoro dei medici lesi da Sars Cov 2 (in sede deliberante, quindi basterà l’esame in commissione per l’approvazione).

Continua l’indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR con l’udizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che saranno ascoltati anche nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute.