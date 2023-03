Ddl Anziani, Bellucci: “Legge epocale approvata in 150 giorni”

“Iniziative come questa dell’INPS danno l’opportunità di parlare ma poi di attuare quelle riforme strutturali di cui l’Italia ha bisogno. Un esempio è il ddl Anziani, una legge epocale per le politiche in favore della terza età che il governo è stato in grado di approvare in 150 giorni”, lo ha detto il Viceministro del ministero del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, a margine dell’evento organizzato dall’INPS dal titolo “Legalità e Solidarietà: diritti ed etica per un welfare moderno”, tenutosi presso Palazzo Wedekind a Roma.